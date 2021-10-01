Bandırma Emniyetinden makaron operasyonları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma Emniyetinden makaron operasyonları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bandırma Emniyetinden makaron operasyonları

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri ardı ardına düzenledikleri operasyonlarda yüzbinlerce dolu ve boş makaron ele geçirdi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri ardı ardına düzenledikleri operasyonlarda yüzbinlerce dolu ve boş makaron ele geçirdi.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince şüpheli bir şahsın aracına yönelik yapılan operasyonda; 230 bin Adet Bandrolsüz boş Makaron, 26 bin 400 Adet Dolu Makaron ve 80 Kg Kıyılmış Tütün ele geçirildi.

Konu ile ilgili bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapılan şahıs ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri önceki gün de şüpheli bir şahsın işyerine yaptıkları operasyonda 2 bin 260 Adet Dolu Makaron ve 30 Paket Gümrük Kaçağı sigara ele geçirmişti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp sandıkla denize attılar! Cinayeti dini nikahlı eşi planlamış

Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp sandıkla denize attılar! Cinayeti dini nikahlı eşi planlamış

 Erkek arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanan Nazlı Koldaguç hayatını kaybetti

Erkek arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanan Nazlı Koldaguç hayatını kaybetti

 Misafirliğe gittiği evde canına kıyan Şeyda, polis abisinin tabancasını kullanmış

Misafirliğe gittiği evde canına kıyan Şeyda, polis abisinin tabancasını kullanmış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sezai Temelli Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Düm Tek Tek Amelia Hamlin
Spor Umut Meraş Gökhan Töre Fatih Terim Mario Balotelli Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bandırma Emniyetinden makaron operasyonları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 00:16:10. #1.17#