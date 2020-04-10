Bandırma Emniyeti'nden 175. yıl klibi
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Emniyet Müdürlüğü, Bandırma, Polis, Yerel

Bandırma Emniyeti'nden 175. yıl klibi

Bandırma Emniyeti'nden 175. yıl klibi Balıkesir'in Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 175 nci kuruluş yılı nedeniyle bir klip hazırladı.

10.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:44

Bandırma Emniyeti'nden 175. yıl klibi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 175 nci kuruluş yılı nedeniyle bir klip hazırladı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatı'nın 175 nci kuruluş yıldönümü nedeniyle hazırladığı klipte korona virüs pandemisi ile birlikte uygulanmaya başlayan tedbirlere dikkat çekerek, vatandaşları hem uyardı hem de Bandırma'nın çeşitli yerlerinden çekilen manzaralarla evde kalan vatandaşlara umut verdi.

Drone marifetiyle havadan çekilen görüntülere yer verilen klipte Bandırma'nın hareketli sosyal yaşamından görüntüler de yer aldı. Vatandaşların alınan tedbirlere uyulması ve karantina günlerinin geçtikten sonra yeniden Bandırmalıların sahille buluşacakları belirtildi. Bandırma Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan klip vatandaşlar tarafından da beğeniyle izlendi.

Bandırma Emniyeti'nden 175. yıl klibi

Kaynak: İHA

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