Bandırma Devlet Hastanesinde ilk baypas ameliyatı Bandırma Devlet Hastanesinde ilk kez baypas ameliyatı gerçekleştirildi.

Bandırma Devlet Hastanesinde ilk kez baypas ameliyatı gerçekleştirildi.

Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Berkan Özpak başkanlığında aynı branştan Dr. Duygu Durmaz ve Dr. Murat Cantürk'ten oluşan ekip yapılan ameliyatta, 49 yaşındaki Cevdet Bilgin'in kalp damarlarından biri değiştirildi.

Özpak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2,5 saat süren ameliyatın başarıyla tamamlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ameliyatını yaptığımız hastamız 3 aydır göğüs ağrısı çekiyor ve dil altı hapı kullanıyordu. Anjiyosunu yaptıktan sonra ameliyatına karar verdik. Başarılı bir açık kalp ameliyatı oldu. Hastamız şu anda yoğun bakımda bulunuyor. Bu ameliyat için bekleyen çok sayıda hastamızın ameliyatını pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik. Bundan sonra yeni bir planlamayla ameliyatları sürdüreceğiz."

Dr. Duygu Durmaz da Bandırma'da bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Bu ameliyatın altyapısının hazırlanmasında hastanemizin Başhekimi Etem Karpuz'un da büyük katkısı bulunuyor. Sayın Başhekimimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Başhekim Etem Karpuz ise Bandırma Devlet Hastanesinde bir ilke imza atmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, ameliyat ekibini kutladı.

Etem Karpuz, "Hastanemizde anjiyolarımız 2019 yılının ağustos ayında başlamıştı. 700'e yakın anjiyo yaptıktan sonra ilk baypas ameliyatımızı da gerçekleştirdik. Bundan sonra hastalarımız, bu ameliyat için Bursa, Balıkesir, İstanbul gibi kentlere gitmek zorunda kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA