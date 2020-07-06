Bandırma'daki denizcilik fakültesi yeni nesil teçhizatla "gemi adamı" yetiştiriyor
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Bandırma'daki denizcilik fakültesi yeni nesil teçhizatla "gemi adamı" yetiştiriyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Denizcilik Fakültesi öğrencileri, dersliklerde gördükleri teorik eğitimin yanı sıra 17 farklı ünitede uygulama da yaparak donanımlı yetiştiriliyor.

Bandırma'daki denizcilik fakültesi yeni nesil teçhizatla
06.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:38

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Denizcilik Fakültesi öğrencileri, dersliklerde gördükleri teorik eğitimin yanı sıra 17 farklı ünitede uygulama da yaparak donanımlı yetiştiriliyor.

Balıkesir Üniversitesine bağlı olarak 2009 yılında açılan, daha sonra 2015'te kurulan BANÜ'ye bağlanan fakülte, "Denizcilik İşletmeleri Yönetimi" ile "Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği" programlarında 590 lisans ve 40 yüksek lisans öğrencisine, 37 akademisyenle hizmet veriyor.

Her türlü donanıma sahip fakültede öğrenciler, teorik derslerde öğrendiklerini simülatör, laboratuvar, atölye, bot, gemi ve can kurtarma araçları gibi eğitim alanlarındaki uygulamalarla pekiştiriyor, mezun olduktan sonra rahatlıkla iş bulabiliyorlar.

Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bandırma'nın denizcilikte önemli merkezlerden olduğunu söyledi.

Gemi adamları sınav yönergesinde ihtiyaç duyulan bütün altyapının tamamlandığını belirten Sarı, "5 simülatörümüz, 7 laboratuvarımız, bir atölyemiz var. Deniz kıyısında 33 dönüm arazide can kurtarma araçları eğitim alanı oluşturduk. İleri yangın eğitim merkezi kurduk. Atölye kurduk. Bir küçük, bir de büyük olmak üzere iki gemimiz var." dedi.

Sarı, fakültenin BANÜ bünyesinde ilk mezunlarını bu yıl verdiğini ifade etti.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünün kuruluşunu tamamlayıp ilk kez geçen yıl öğrenci kabul ettiklerini aktaran Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denizcilik fakültelerinin verdiği diplomanın gemi adamları açısından kullanılabilmesi için Uluslararası Denizcilik Örgütüne akredite olması gerekiyor. Biz de şu anda onun için altyapılarımızı tamamladık, dosyalarımızı hazırlayıp sunduk ve süreci böylece başlatmış olduk. Bu süreçten sonra hem Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği hem de Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerimizi açacağız. Bu bölümler gemi adamları yetiştiren bölümlerdir. Şu anda sahip olduğumuz altyapı, Türkiye'deki denizcilik fakülteleri içinde en yeni konfigürasyona sahip, çünkü bu teçhizatı en son biz kurduk. 10 yıl önce kurulan simülatörleri yenilemezseniz günümüzde geri kalmış oluyor. Bizimkiler şu anda en son versiyonlu simülatörler."

Öğrenciler işsiz kalmıyor

Prof. Dr. Sarı, denizcilik fakültelerinde okuyan öğrencilerin iş bulmak için avantajlı olduğunu vurguladı.

Denizcilik fakültesinin hangi bölümünden mezun olunursa olunsun, istihdam sorunu bulunmadığına işaret eden Sarı, "Öğrencilerimiz işsizlikle karşılaşmıyor. Mezun vereceğimiz öğrencilerimiz bütün deniz operasyonlarını yönetmeyi öğreniyor. Marinalar, limanlar, denizcilik acentelerinde çalışabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Sarı, denizcilik mezunlarının yasal olarak, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bütün bölümlerinin haklarının hepsine sahip olduğunu belirtti.

Bu bakımdan mezunların, çift diploma almış gibi olduğunu anlatan Sarı, "Bu yönüyle çok avantajlı. Fakültemizi tercih etmek isteyen öğrencilerimize, 'Gelin bizim fakültemize geleceğinizi buradaki son teknoloji teçhizatlarımızla kurgulamaya başlayın, biz size rehberlik edeceğiz. Biz sizi nereye götüreceğimizi biliyoruz. Siz de kendinize güvenin, keyifli bir gelecek planlayın' diyoruz. İşsizlik kaygısı yaşamayın çünkü denizcilik fakültesi mezunlarının ülkemizde henüz daha işsizlik sorunu yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

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