Bandırma'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hastane kavşağı önünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Bandırma - Gönen Yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Bandırma - Gönen Yolu Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında 10 VZ 580 plakalı Hüseyin D.'nin kullandığı kamyonun 10 AGK 001 plakalı otomobile çarpması, sonrasında 10 AAB 15 plakalı şehiriçi otobüs, 10 NZ 655 plakalı otomobil ve 10 AAB 51 plakalı şehiriçi minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında, 10 AGK 001 plakalı otomobil şoförü İbrahim A. (36) aracı içerisinde sıkıştı, Bandırma Grup Amirliği ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan kazada yaralanan Burcu S. A (19)., Gamze. A. (36), Fatmanur S. (15) ve Gülnur. T (45) ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralılar tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR