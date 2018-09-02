Bandırma'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 10 Yaralı
Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yolcu minibüsünün devrildiği kazada, 10 kişi yaralandı.
Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yolcu minibüsünün devrildiği kazada, 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Bandırma ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Güder (65) yönetimindeki 10 E 9684 plakalı yolcu minibüsü, yola dökülen kaygan madde nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, minibüsteki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.