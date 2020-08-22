Bandırma'da viyadük ve dalçık çalışmaları hızlandı
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Bandırma'da viyadük ve dalçık çalışmaları hızlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapımı devam eden viyadük ve dalçık yollarda çalışmalar hızlandı.

Bandırma'da viyadük ve dalçık çalışmaları hızlandı
22.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:55

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapımı devam eden viyadük ve dalçık yollarda çalışmalar hızlandı. Hava Üssü Dalçık çalışmasının Ekim ayında trafiğe açılması planlanıyor.

Bandırma trafiğini rahatlamak amacıyla başlatılan dalçık ve Viyadük çalışmaları hız kazandı. Hava Üssü önünde devam eden Dalçık çalışmalarında sona gelindi. Ekim ya da Kasım aylarında dalçık çalışmasının tamamlanarak trafiğe açılması bekleniyor. AVM Viyadük çalışmalarını yerinde inceleyen Ak Parti Milletvekili Yavuz Subaşı ve Ak Parti heyeti çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Firma yetkilileri, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) çalışmaları ve kamulaştırmalar yüzünden bazen çalışma hızlarının yavaşladığını belirterek "Her şeye rağmen planlar çerçevesinde viyadük inşaatımız hızla ilerliyor. Bu noktadaki sıkıntımız inşaat devam ederken yolu trafiğe açık tutmamız oluyor. Bir yandan hem inşaat devam etmeli bir yandan da trafik akışı sürmeli. Viyadük çalışmasını 1 yıl içinde tamamlayarak trafiğe açmayı hedefliyoruz" dedi.

DDY Köprüsü, Hava Üssü Kavşak çalışmaları, Korgeneral Enver Akoğlu İlkokulu yaya alt geçidi ve Korozman Mevkii'ndeki AVM Viyadüğü'nün devlete maliyetinin 70 milyon TL olduğunu belirten Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, pandemi nedeniyle yatırımlarda kısmi gecikmeler olduğunu belirterek "Bandırma'daki yatırımlarımız artarak devam edecek" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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