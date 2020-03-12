Bandırma'da virüs seferberliği
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Çin Halk Cumhuriyeti, Balıkesir, Bandırma, Yerel

Bandırma'da virüs seferberliği

Bandırma'da virüs seferberliği Okullar, alışveriş merkezleri, ulaşım araçları dezenfekte edildi Eczanelerde el dezenfektanı bulunamıyor Çin'den yayılarak dünyayı etkisi altına alan ve son olarak ülkemizde de görülmeye başlanan COVİD-19 (Korona Virüs) için Balıkesir'in Bandırma ilçesinde...

12.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:19
Bandırma'da virüs seferberliği

Bandırma'da virüs seferberliği

Okullar, alışveriş merkezleri, ulaşım araçları dezenfekte edildi

Eczanelerde el dezenfektanı bulunamıyor

BALIKESİR - Çin'den yayılarak dünyayı etkisi altına alan ve son olarak ülkemizde de görülmeye başlanan COVİD-19 (Korona Virüs) için Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de tedbirler alınmaya başladı. Okullar, alışveriş merkezleri, şehiriçi ulaşım araçları virüse karşı dezenfekte edilirken, eczanelerde maske ve el dezenfektanı sıkıntısı yaşanmaya başladı. Kolonyacılara ise ilgi arttı.

Türkiye'de tek bir vakada görülen covid-19/ corona virüs için Bandırma'da her alanda tedbirler alınmaya başladı. Belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak yer aldığı çocuk parkları, meydanlar, yeşil alanları dezenfekte ekipleri ile ilaçlama yaparken, arazözler vasıtasıyla tüm cadde ve sokaklar yıkanmaya başlandı.

Okullar dezenfekte ediliyor

Bandırma'da Esnaf ve Sanatkarlar Ortaokulu'ndan başlayan ilaçlama çalışmaları kentin genelindeki tüm okullarda kademeli şekilde devam ediyor. Esnaf ve Sanatkarlar Ortaokulu Okul Müdürü Algan Kartal " Çocukların ve gençlerin sağlıklı ortamlarda eğitim almasını amaçlayan okulumuzda, Bahar aylarında artış gösteren çeşitli mevsimsel hastalıklarına birlikte Coranavirüs e karşı da tedbir amaçlı okullarında dezenfekte çalışmalarına başladık" dedi. Bandırma Recep Gençer Anadolu Teknik Lisesi'nde de sınıflar, kantin ve yemekhanelerin yanısıra öğrencilerin sıklıkla kullandığı tüm mekanlar dezenfekte edilmeye başlandı.

Avm'de korona virüs önlemi

Bandırma'da vatandaşların sıkça vakit geçirip alışverişlerini yaptığı alışveriş merkezlerinin de de Korona Virüs tedbirleri alınmaya başladı. Alışveriş Merkezi alınan önlemler ışığında profesyonel ekipler tarafından dezenfekte ilaçları ile ilaçlandı.

Şehir içi ulaşım araçları da dezenfekte ediliyor

Bandırma'da şehir içi taşımacılık hizmeti veren Ulaşım Hizmetleri A.Ş. korona virüse karşı önlemlerini arttırdı. Şehir içinde hizmet veren 97 adet otobüs ve minibüsün tamamı dezenfekte ilaçları ile ilaçlanırken yapılan bu çalışmanın sıklıkla tekrarlanacağı dile getirildi.

Eczanelerde dezenfektan ve maske kalmadı

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesi ardından Bandırma'daki eczanelerde gün boyunca el dezenfektanı, maske ve eldiven satışları yoğun olarak yapıldı. Akşam saatlerinde birçok eczanede dezenfektan ve maske kalmadığı gözlemlenirken, eczacılar çalıştıkları ecza depolarında da ürün sıkıntısı yaşanmaya başlandığını belirttiler. Eczacı Ayşe Bostancı yaptığı açıklamada " Corona virüs konusunda ülkemizde ilk vakanın görülmeye başlaması ile panik söz konusu oldu. Bununla birlikte eczanemizde yoğun bir ilgi vardı. Dezenfektan ve maske bulmakta güçlük çekiyoruz. Fahiş fiyatlarla karaborsa ürünler satılıyor ve biz de bunu üzülerek görüyoruz maalesef. Eczanelerde etil alkol satışı yasaktı. Limitli miktarda ilaç yapımı için temin edebiliyorduk. Ama Bilim Kurulu'nun kararı ile vatandaşa bundan sonra alkol satışı yapabileceğiz. Bu virüs alkole karşı daha duyarlı olduğu için kendi formüllerimizle dezenfektan üreterek halkımıza sunabileceğiz" dedi.

Okul Servis araçları da ilaçlandı

Bandırma'da bir çok okula okul servis hizmeti veren ve günde binlerce öğrenciyi taşıyan okul servisleri de korona virüs nedeniyle dezenfekte edildi.

Bandırma'da virüs seferberliği

Kaynak: İHA

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Bandırma'da virüs seferberliği

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