Bandırma'da uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 289 kök kenevir ve 3 kilo 414 gram kubar esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bandırma'nın Emre Mahallesi'nde ormana kimliği belirsiz şahıslar tarafından kenevir ekildiğine dair istihbarat elde edildi. Yapılan takip sırasında C.T. adlı şahsın motosiklet ile bölgeye gelip kenevirleri suladığı görülerek, suçüstü yakalandı. Belirtilen bölgedeki ormanlık alanda beş ayrı yerde 287 kök kenevir ele geçirildi.

Kenevirlerin C.T. ve M.Y. isimli şahıslar tarafından birlikte ekildiği öğrenilirken, şahıslar tarafından Emre Mahallesi su deposu mevkiinde saklanan 3 kilo 189 gram kubar esrar ele geçirildi. M.Y. isimli şüphelinin 100. Yıl Mahallesi'ndeki ev ve eklentilerinde yapılan aramada 225 gram kubar esrar, 2 kök kenevir ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Toplam 3 kilo 414 gram kubar esrar, 289 kök kenevir ele geçirilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA