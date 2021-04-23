Bandırma'da ücretsiz patates ve soğan dağıtımı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere üreticiden alınan patates ve soğanlar, ilçe merkezi ve kırsal mahallelere dağıtılmaya başlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere üreticiden alınan patates ve soğanlar, ilçe merkezi ve kırsal mahallelere dağıtılmaya başlandı.

Bandırma Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sebzeciler Meyveciler ve Balıkçılar Odası iş birliği içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımı bugün itibariyle başladı. Çiftçiye destek amaçlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçiden alınan soğan ve patateslerin dağıtımı Bandırma'da gerçekleşiyor. İlçe genelinde binlerce haneye dağıtımı yapılacak olan kuru soğan ve patatesler Bandırma merkezine de ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticiden alınan patates ve soğanlar, Bandırma Kaymakamlığı koordinasyonunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile dağıtılmaya başlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı