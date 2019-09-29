Bandırma'da trafik kazası: 2 yaralı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bandırma-Bursa kara yolunun 5. kilometresinde, Balıkesir istikametinden Bandırma yönüne giden 10 AJV 25 ve 17 TA 496 plakalı iki araç çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.
Kazada, araç sürücüleri Ali Taş ve İrfan Apak yaralandı.
İtfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlileri tarafından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.