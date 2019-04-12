Bandırma'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bandırma Devlet Hastanesi Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametine seyir eden S.P. (32) idaresindeki 10 PE 710 plakalı otomobil ile Bandırma Devlet Hastanesinden hatalı ana yola çıkan V.Y. (34) yönetimindeki 10 JB 713 plakalı ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 10 PE 710 plakalı araç sürücüsü ile yanında bulunan D.Y. (31) yaralandı. 10 JB 713 plakalı otomobilin şoförü V.Y. ise aracın hava yastıklarının açılmasıyla kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildi. Yol üzerinde bulunan araçların çekici vasıtasıyla çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA