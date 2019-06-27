Bandırma'da trafik kazası: 2 ölü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Bandırma-Çanakkale yolunun Edincik mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, içerisinde dört kişinin bulunduğu 10 TT 819 plakalı özel oto, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde orta refüje çarparak, karşı şeride geçip takla attı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Aguş (22) ve Gönen'de bir süt fabrikasında çalıştığı öğrenilen Alper Tarhanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla alakalı tahkikat başlatılırken, kazada hayatını kaybedenlerin memleketleri Gönen'de toprağa verileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA