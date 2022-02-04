Bandırma'da trafik ihlalleri 52 kamera ile tespit edilecek - Haberler
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Bandırma'da trafik ihlalleri 52 kamera ile tespit edilecek

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bandırma'da trafik ihlalleri 52 kamera ile tespit edilecek

Balıkesir'in Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğünde 52 ayrı noktada hizmete alınan Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGS) sayesinde trafik kuralı ihlalleri kameralarla tespit edilerek cezai işlem uygulanmaya başlandı.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğünde 52 ayrı noktada hizmete alınan Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGS) sayesinde trafik kuralı ihlalleri kameralarla tespit edilerek cezai işlem uygulanmaya başlandı.

Kesilen cezalar ise trafik ihlali yapan sürücülerin adreslerine gönderilecek. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında kurulan KGS'ler, Bandırma'da her geçen gün artan trafik hatalarının belirlenmesi için de kullanılmaya başlandı. Trafik polisleri, kameraları 7/24 takip edecek ve trafik ihlali yapan sürücüleri belirleyerek cezai müeyyide uygulayacak. Trafik polisleri, kırmızı ışık ihlali, hatalı park, kasksız motosiklet kullanmak, cep telefonu ile araç kullanmak gibi ihlalleri kentin 52 ayrı noktasında bulunan kameralarla belirleyecek. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa, Haber

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