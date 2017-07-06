Bandırma'da Terör Operasyonu 14 Gözaltı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen 14 kişi gözaltın alındı.



Edinilen bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında 18 Nisan 2017 tarihinde terör örgütünden kaçarak Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan örgüt üyesi bir şüphelinin ifade ve teşhis işlemleri doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, 2014-2015 yılları arasında Bandırma Sağlık Yüksek Okulu'nda öğrenci olduğu dönemlerde PKK/KCK terör örgütünün Yurtsever Devrimci Gençlik Harekatı (YDGH) tarafından kurulan ve üniversite öğrenci derneklerini tek çatı altında toplayan Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu (DÖDEF) içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütsel toplantı ve eylem etkinlikleri organize ettikleri ya da katıldıkları tespit edilen 18 öğrenciden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Çoğunluğu üniversite öğrencisi ve mezunu olan şahıslardan D.G. (26), İ.K. (27), D.B. (26), R.K. (22), R.A. (25), E.Y. (26), S.V. (26), H.Ç. (26), A.A. (53), H.K. (30), G.Y. (25), Ö.K.(27), E.A. (26), U.K. (31) gözaltına alınırken, B.N. (24), M.K. (22), R.V. (27), ve H.A.'nın (26) arandığı öğrenildi. - BALIKESİR