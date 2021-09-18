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Bandırma'da temizlik kampanyası düzenlendi

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel
Bandırma'da temizlik kampanyası düzenlendi

Bandırma Belediyesi, Kent Konseyi, TEMA Vakfı ve Rotary Kulübü işbirliğiyle temizlik kampanyası düzenlendi.

Bandırma Belediyesi, Kent Konseyi, TEMA Vakfı ve Rotary Kulübü işbirliğiyle temizlik kampanyası düzenlendi.

Ziraat Bahçesi'nde 200 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, ilçenin daha temiz olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kampanyaya destek veren kurumlara teşekkür eden Tosun, "Yeşiliyle, doğasıyla, deniziyle güzel bir kentte yaşıyoruz ama çevre ile ilgili daha da duyarlı olmamız gerekiyor. Herkes öncelikle kendi evinin önünü, kendi sokağını, kendi caddesini, oturduğu bölgedeki kendi alanını temiz tutsun." dedi.

Bandırma Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Polat da Bandırma'nın havasına, suyuna, denizine ve çevresine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceklerini anlattı.

TEMA Vakfı Bandırma Temsilcisi Burak Uğur da çocuklara ve gençlere çevre duyarlılığını kazandırabilmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından kampanyaya katılanlar bölgede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri
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