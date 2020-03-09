Bandırma'da temel afet bilinci eğitimi verildi
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Barış Manço, Balıkesir, Bandırma, Deprem, Güncel

Bandırma'da temel afet bilinci eğitimi verildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde deprem bilinci oluşturmak amacıyla temel afet bilinci eğitimi verildi.

09.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:33
Bandırma'da temel afet bilinci eğitimi verildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde deprem bilinci oluşturmak amacıyla temel afet bilinci eğitimi verildi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde, Balıkesir AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Erbil Bulut tarafından verilen eğitimde, deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Deprem planlamasıyla ilgili bilgiler veren Bulut, "Deprem anında en kısa sürede bulunduğunuz binayı terk edin. Balkonları tercih etmeyin, üst katlarda iseniz kesinlikle merdivenleri kullanmayın, ortalama deprem 10-15 saniye sürer hemen güvenli alana geçin. Mutlaka afet çantası bulundurun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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