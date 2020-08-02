Bandırma'da tatilcilerin dönüş yoğunluğu Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde dönüşe geçen tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde dönüşe geçen tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Bayramı Balıkesir'in sahil ilçeleri ile Ege'de geçiren İstanbulluların Bandırma Limanı'ndan dönüş yoğunluğu başladı.

Bandırma-İstanbul arasında yapılan feribot seferlerini tercih eden tatilciler nedeniyle iskele ve bağlantı yollarında uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi.

Yoğunluğu dikkate alan İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri), Bandırma'dan Yenikapı'ya düzenlediği feribot ve deniz otobüsü sefer sayısını artırdı. Bugün ve yarın için Bandırma'dan 12 sefer planlandı.

Bandırma Limanı'ndaki yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Yolcular, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vücut ısıları ölçülüp ellerini dezenfekte ederek feribot ve deniz otobüslerine alınıyor.

Kaynak: AA