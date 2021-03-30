Bandırma'da "Sporda Başarı İşbirliği ile Gelecek" projesi kapsamında 17 okula malzeme dağıtıldı

Balıkesir'de yürütülen "Sporda Başarı İşbirliği ile Gelecek"??????? projesi kapsamında Bandırma'daki 17 okula malzeme dağıtıldı.

Balıkesir'de yürütülen "Sporda Başarı İşbirliği ile Gelecek"??????? projesi kapsamında Bandırma'daki 17 okula malzeme dağıtıldı.

Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonunda yapılan törene, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Hüseyin Elüstü katıldı.

Teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, toplamda 4-5 bin öğrencinin dağıtılan malzemelerden yararlanacağını dile getirdi.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ise "Önemli bir proje için buradayız ilçemizde spor yapamayan genç, çocuk ve öğrenci kalmaması için bu projeyi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından malzemeler dağıtıldı. İmzalan protokolle bugün 17 okula malzeme dağıtımı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen