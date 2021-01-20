Bandırma'da "Sporda Başarı İş Birliğiyle Gelecek Projesi"nin protokolü imzalandı
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Bandırma'da "Sporda Başarı İş Birliğiyle Gelecek Projesi"nin protokolü imzalandı

20.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:28
Bandırma'da

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı arasında öğrencileri spora yöneltmek amacıyla "Sporda Başarı İş Birliğiyle Gelecek" adlı projenin protokolü imzalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı arasında öğrencileri spora yöneltmek amacıyla "Sporda Başarı İş Birliğiyle Gelecek" adlı projenin protokolü imzalandı.

Kaymakamlıkta düzenlenen protokol imza töreninde, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü hazır bulundu.

Törende konuşan Yazar, önceki yıllarda "Sporda yetenek 10'la gelecek." sloganıyla gerçekleştirdikleri projede, 3 yıl içinde, hiç spor yapmamış 30 binin üzerindeki genci sporla buluşturduklarını hatırlattı.

Yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte hiçbir spor dalı ile ilgilenmemiş, hiçbir spor dalının mensubu olamamış çocukları bir spor faaliyetinin içine almak, onları sokaktan kötü alışkanlıktan uzaklaştırmak temel amacımız. 4 yıldan beri ilçemizdeki amatör spor branşları ve okul sporlarını zenginleştirmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl spor faaliyetlerinin arasında eskrim sporunu da kattık. Bu çalışmalarımıza destek veren Bandırma Belediyesine de teşekkür ediyorum. Gönüllü bir faaliyet olan bu spor çalışmalarına destek veren okul müdürlerimize teşekkür borçluyuz. Bandırmaspor da bizim çok önemli bir kulübümüz. Öğrencilerimizi amatör sporlara yöneltmemizin, gelecek yıllarda Bandırmaspor'a da katkı sağlayacağına inanıyorum."

Belediye Başkanı Tolga Tosun da okul sporlarına destek vermeyi sürdüreceklerini belirtrek, "Eğitim kurumlarımıza, amatör kulüplerimize, profesyonel kulübümüz Bandırmaspor'umuza belediye olarak elimizden geldiğimizce destek olmaya çalışıyoruz. Biz her zaman Valiliğimizin, Kaymakamlığımızın yanındayız." dedi.

Hüseyin Elüstü ise 1,5 yıldır Türkiye Atletizm Federasyonu antrenörü Mehmet Yıldırım gözetiminde haftanın 5 günü gerçekleşen çalışmalara 160 atlet öğrencinin katıldığını aktararak, başlangıçta eskrim sporu için 20 öğrenciye, Eskrim ve Modern Pentatlon Milli Takımı antrenörünün 15 günlük eğitim vereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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