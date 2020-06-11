Bandırma'da sokak hayvanlarına düzenli mama ve su desteği sağlanıyor
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Bandırma'da sokak hayvanlarına düzenli mama ve su desteği sağlanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarına mama ve su desteğine devam ediyor.

Bandırma'da sokak hayvanlarına düzenli mama ve su desteği sağlanıyor
11.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:24

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarına mama ve su desteğine devam ediyor.

Belediye ekipleri, sokak ve parklardaki kedi ve köpekler için mama ve su dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İlçenin çeşitli yerlerinde bulunan mama kaplarına da mama, yem ve su takviyesi yapıldı.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da ihtiyaç duyulan sokak hayvanlarına Bandırma Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek müdahalede bulunuluyor.

Kaynak: AA

Manşet

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