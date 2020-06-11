Bandırma'da sokak hayvanlarına düzenli mama ve su desteği sağlanıyor Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarına mama ve su desteğine devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarına mama ve su desteğine devam ediyor. Belediye ekipleri, sokak ve parklardaki kedi ve köpekler için mama ve su dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçenin çeşitli yerlerinde bulunan mama kaplarına da mama, yem ve su takviyesi yapıldı. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da ihtiyaç duyulan sokak hayvanlarına Bandırma Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek müdahalede bulunuluyor. Kaynak: AA