Bandırma'da sokak hayvanları unutulmadı Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki kafe ve restoranların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Bandırma Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki kafe ve restoranların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Bandırma Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Ekipler, ilçe genelindeki besleme noktalarına düzenli olarak mama ve su bırakarak sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyor.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'da koronavirüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için kent genelindeki besleme alanlarına düzenli olarak mama ve su bıraktıklarını belirtti.

Kaynak: AA