Bandırma'da sokak hayvanının sağlık kontrolleri yapıldı

Bandırma Belediyesi, Enerji-SA ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan işbirliği protokolüyle 100 sokak hayvanının kısırlaştırma ve aşılaması yapıldı.

İşbirliği protokolü kapsamında, 3 veteriner ve 5 sağlık teknikeri, sahipsiz sokak hayvanlarının sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Daha sonra 100 sokak hayvanının kısırlaştırma ve aşılaması yapıldı.

Belediye Başkanı Tolga Tosun, Enerji-SA ve HAYTAP ile yapılan işbirliği protokolüyle sokak hayvanları için önemli bir hizmeti yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu sürece katkı sunan Enerji-SA ve HAYTAP yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen