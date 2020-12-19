Bandırma'da sokak hayvanının sağlık kontrolleri yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bandırma'da sokak hayvanının sağlık kontrolleri yapıldı

19.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:56
Bandırma'da sokak hayvanının sağlık kontrolleri yapıldı

Bandırma Belediyesi, Enerji-SA ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan işbirliği protokolüyle 100 sokak hayvanının kısırlaştırma ve aşılaması yapıldı.

Bandırma Belediyesi, Enerji-SA ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan işbirliği protokolüyle 100 sokak hayvanının kısırlaştırma ve aşılaması yapıldı.

İşbirliği protokolü kapsamında, 3 veteriner ve 5 sağlık teknikeri, sahipsiz sokak hayvanlarının sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Daha sonra 100 sokak hayvanının kısırlaştırma ve aşılaması yapıldı.

Belediye Başkanı Tolga Tosun, Enerji-SA ve HAYTAP ile yapılan işbirliği protokolüyle sokak hayvanları için önemli bir hizmeti yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu sürece katkı sunan Enerji-SA ve HAYTAP yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Hakan Taşıyan Nilgün Belgün Defne Samyeli
Spor Neymar Falcao Ryan Babel Erol Bulut Ersun Yanal
Tüm Haberler Türk Karar Şiddet Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bandırma'da sokak hayvanının sağlık kontrolleri yapıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 09:56:33. #1.15#
title