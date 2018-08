Bandırma'da soğan hasadı başladı...Soğan tarlaları havadan görüntülendi

Soğan hasadı yüzlerce vatandaşa ekmek kapısı oldu

Bandırma'da 45 ülkeye soğan tohumu ihraç ediliyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde soğan hasadı başladı. Çiftçiler, soğan fiyatını sadece tohumcunun değil, üreticinin ve hava şartlarının belirlediğini ifade etti.

Bandırma'nın Külefli Mahallesi'nde başlayan soğan hasadı hakkında İHA'ya bilgiler veren Ziraat Mühendisi Deniz Fil, "Soğan iki yıllık bir ürün. Öncelikle karaca dediğimiz küçük tohumlarını veriyor. Adana, İnegöl, Eskişehir, Polatlı ve Menemen olmak üzere bu bölgelerde tohumlarımızı üreterek anaçlarımızla alıyoruz. İlk yıl anaçlarımız elimize ulaşıyor. Daha sonra anaçların seleksiyonunu yapıyoruz. Erkenci dediğimiz soğanları Mayıs-Haziran aylarında kasalara alıyoruz ve bu soğanları Eylül-Ekim aylarında ekiyoruz. Burada ortalama bin 500 dönüm soğan tarlasında çalışıyoruz. Bunun 500 dönümü erkenci, 500-600 dönümü de geç soğan dediğimiz çeşitten oluşuyor. İlk aşamada çıkan erkenci soğanlarımızı topladık" dedi.

Sofraya gelen soğanın fiyatını tohumun tek başına belirlemediğini ifade eden Fil, soğan fiyatını asıl belirleyenin üretici olduğunu belirterek, "Tohum fiyatı doğrudan soğan fiyatını etkilese de tarladaki soğanın durumu fiyatı asıl belirler. Bu sene Amasya Ovası'nda 30 bin dekar arazi doludan zarar gördü. Bunun gibi durumlar da fiyatı belirler. Tohumcu burada fiyatı tek başına belirleyemez. Elinde az tohum, çok tohum olması piyasayı etkilemez. Asıl durumu tohumu sattığımız kişilerin tarlasındaki vaziyet belirliyor" dedi.

Soğan tohumu üzerine faaliyet gösteren bir firmanın 38 yıldır müdürlüğünü yapan Erol Çakır ise, "Yurt dışına soğan tohumu ihraç ediyoruz. İyi bir pazarımız var. 45 ülkeye tohum gönderiyoruz. Azerbaycan, Japonya, Kosova gibi birçok ülkeye soğan tohumu ihraç ediyoruz. Erkenci soğanların dolu ve yağışlar nedeniyle zarar görmesi piyasada geçtiğimiz aylarda bir soğan azalmasına neden oldu. Soğan mahsulüne iyi bakan para kazandı ama bu yıl elimizdeki soğanın değerini bulup bulmayacağı üreticinin ne kadar soğan ekeceğine bağlı. Bekleyeceğiz, göreceğiz. İnşallah çiftçimiz, üreticimiz için bereketli bir sene olur. Geçen yıla bakarsak verimimiz, pazarımız şu anda iyi. Piyasada daha iyi bir yol alacağımızı görüyoruz. Kurdaki dalgalanmalar her aşamaya yansıyor. Kullandığımız mazottan, gübreye, ilaca, üretime kadar her şeyde fiyatları arttırıyor. Tabii bu ciddi bir sıkıntı, ama korkumuz yok, her şey düzelecek" dedi.