Bandırma'da Sezonun İlk Ayçiçeği Satışı Yapıldı

Bandırma Ticaret Borsasında 2018 hasat sezonunun ilk ayçiçeği ürünü işlem gördü.

Yılın ilk ayçiçeğini borsaya Kuşcenneti Mahallesi'nden Bedri Dinç adlı üretici getirdi. Yapılan ihale ile ürünün 50 kiloluk kısmını sembolik bedelle kilosu 10 liradan Bülent Encin satın aldı.

Toplamda 2,5 ton olan ilk ürün ayçiçeğinin tamamı yapılan ihale sonunda yine aynı tüccar tarafından kilosu 2 lira 60 kuruştan alındı.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, yaptığı açıklamada, borsada sadece Bandırmalı çiftçilerin ürünlerinin satılmadığını, yakın çevredeki şehirlerde üretim yapan çiftçilerin de ürünlerini getirdiğini ifade etti.