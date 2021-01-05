Bandırma'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
05.01.2021 08:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 08:30
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir restoranda çıkan yangın hasara yol açtı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir restoranda çıkan yangın hasara yol açtı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki restoranın ikinci katında kızartma amaçlı kullanılan yağın ocakta unutulmasından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü.
Binanın asma katına sıçrayan alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, restoranda hasara neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse