Bandırma'da "Renk Pınarı" sergisi açıldı

07.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:42

Bandırma Belediyesi Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi Ali Dülger Resim Kursu öğrencilerine ait eserlerden oluşan "Renk Pınarı" resim sergisi, Barış Manço Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, serginin açılış töreninde yaptığı konuşa, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını söyledi.

Bandırma'nın her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini belirten Tosun, şöyle konuştu:

"Olabildiğince sanata ve kültüre değer veren güzel çalışmalara imza attık. İnşallah biz de geçmiş dönem belediye başkanlarımızın yükseltmiş olduğu çıtayı en üst seviyeye çıkarıp Bandırma'nın bölgemizde kültür ve sanatta en önde gelen şehirlerinden bir tanesi yapmak için uğraşacağız."

Resim öğretmeni Ali Dülger de resim kurslarının bu yıl 4'üncü yılı olduğunu ve bu süre içerisinde epey yol kat ettiklerine inandıklarını ifade etti.

Resmin bir yürek işi ve tutku olduğunu dile getiren Dülger, "Resmin büyük dünyasına adımınızı attığınız anda mitolojik, ılık bir esinti gelir tüm benliğinizi kapsar, doğrudan yüreğinizi düzenler. Resimde her şey hoşgörü ve güzellik üzerine inşa edilmiştir. Değerli kursiyerlerim, ben sizin yüreğinizdeki ışığı görüyorum. Lütfen yüreğinizdeki o ışığı söndürmeyiniz. Yüreğinizde yanan ışık sönmeden nice güzel günlere, nice başarılara ve nice sergilere imza atalım. Kurs boyunca göstermiş olduğunuz çalışma azminizi gerçekten ayakta alkışlıyorum ve sizlerle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız hepinize gönülden sevgilerimi sunuyorum. Nice sergilerde birlikte olmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Tolga Tosun, Dülger'e katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından serginin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA