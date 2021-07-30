Bandırma'da otluk alanda yangın
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 8 dönüm alan yandıBandırma Levent Mahallesi'nde bulunan Eti Maden'e ait döküm sahasının arkasında gece saatlerinde yangın çıktı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otluk alanda çıkan yangında 8 dönüm alan yandı
Bandırma Levent Mahallesi'nde bulunan Eti Maden'e ait döküm sahasının arkasında gece saatlerinde yangın çıktı. Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında 8 dönüm otluk kısmen makilik alan yandı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı