Bandırma'da Ortak Halk Meclisi

İki başkanın birlikte yaptığı toplantı büyük takdir topladı, Bandırma ilçesinin sorunlarının masaya yatırıldığı görüşmede Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza "Bu akşamki toplantıdan büyük zevk aldım. Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Festivallerimizi ve ramazan etkinliklerimizi yapmak istiyoruz. Daha güzel hizmetleri hep birlikte yapacağımıza inanıyoruz" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da "Bandırma Bandırmalılarındır, her türlü etkinliğinizi ve festivalinizi yapacaksınız" diye konuştu.



"SİYASET UZLAŞMA SANATI,

ÇATIŞMA ARENASI DEĞİLDİR"



Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yaptığı konuşmada ortak fikir birliğine dikkat çekti, sevgi ve barış diline kullanacaklarını ve hiçbir ilçeyi ötekileştirmeyeceklerini söyledi. Kafaoğlu şunları kaydetti: "Bandırma'nın sorunlarını tartışabilmek, Bandırma halkının hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Ben hep bir olmayı, beraber olmayı, projenin merkezine insanı oturtmayı hedeflemişimdir. İnsan hizmete layıktır. Belediye başkanları da vatandaşa hizmet edecektir. Siyasi partilerimiz farklı olabilir ama birlikte hizmet üretebilmek, çalışabilmek ve güçlerimizi birleştirebilmek oradaki halkı mutlu eder. Siyaset uzlaşma sanatı, çatışma arenası değildir. Yerel yönetimler daha fazla uzlaşı içerisinde olmalı. CHP, MHP grubu ve bağımsız belediye meclis üyeleri olarak ilk defa bu yılki faaliyet raporu ve BASKİ faaliyet raporu oy birliği ile geçti. Dursun Başkan "Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgi dilini kullanıyor, barış dilini kullanıyor, herkesi kucaklayacağını ifade ediyor bizde böyle başlıyoruz demişti. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Sevginin açamayacağı kapı yoktur. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilir seçilmez işçi sendikası belediyeyi mahkemeye vermişti ancak sevgi dilinden dolayı mahkemeden vazgeçtiler. CHP'li ilçe belediyeleri de büyükşehir belediyesini mahkemeye vermiş, kendileri ile görüştük başkanlar davalarından vazgeçecekler. Uzlaşma önemli. Orta yolda buluşarak insanlara hizmet edeceğiz. Bandırma'nın karayolları ile ilgili ciddi sıkıntıları var, Liman AVM ve 6. Ana Jet Üssünün olduğu kavşağın projesi bitti, yeni yılda ihaleler yapıp çalışmaya başlayacağız. Erdek, üniversite, hastane kavşağı projesi bitti. 1 yılımız var. Yüreğimiz, samimiyetimiz, gayretimiz var ve başarabildiğimiz kadar başaracağız. Sorunları çöze çöze gideceğiz, bunları barış ve huzur içerisinde yapacağız. Hiçbir ilçeyi ötekileştirmeyeceğiz".



"İYİ NİYETLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"



Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da "Bu akşamki toplantıdan büyük zevk aldım. Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Balıkesir ve Bandırma'nın sorunlarını konuştuk. Hepimiz iyi niyetli olarak kentlerimize hizmet etmek istiyoruz. Diyaloga, tartışmaya açığız. Hep aynı fikirde olamayabiliriz ama iyi niyetle işbirliği yapmaya hazırız. Geçmişte şikayetimiz şuydu Bandırma'ya bir şey yapılırken sorulmuyordu bundan sonra fikrimizi alınır, düşüncemizi aktarırız. Böyle olursa ortak anlayış ile ortak yolu buluruz. Festivallerimizi ve ramazan etkinliklerimizi yapmak istiyoruz. Daha güzel hizmetleri hep birlikte yapacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.