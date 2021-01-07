Bandırma'da öğrencilere uzaktan eğitim için tablet desteği sürüyor
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Bandırma'da öğrencilere uzaktan eğitim için tablet desteği sürüyor

07.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:06
Bandırma'da öğrencilere uzaktan eğitim için tablet desteği sürüyor

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya geçirilen uzaktan eğitimden yararlanmaları için ekonomik durumları elverişsiz olan ailelerin çocuklarına tablet ve internet desteklerinin sürdüğünü bildirdi.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamaya geçirilen uzaktan eğitimden yararlanmaları için ekonomik durumları elverişsiz olan ailelerin çocuklarına tablet ve internet desteklerinin sürdüğünü bildirdi.

Yazar, Kaymakamlıkta düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yaklaşık 800'e yakın öğrenciye tablet bilgisayar dağıtıldığını, 600'e yakın öğrencinin de bir yıllık internet paketlerinin ücretinin peşin ödendiğini söyledi.

Bandırma Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Spor ve Kültür Vakfı ile Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfının da bu çalışmalara destek verdiğini anlatan Yazar, ihtiyacı olan öğrencilere 100 tablet daha dağıtacaklarını aktardı.

Daha sonra Yazar, desteklerinen dolayı Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ile Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Demiralay'a birer teşekkür belgesi verdi.

Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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