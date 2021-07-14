Bandırma'da nohut hasadı başladı

Bandırma Belediyesinin destekleriyle Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneğine kiralanan tarım arazisinde nohut hasadı başladı.

Bandırma Belediyesinin destekleriyle Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneğine kiralanan tarım arazisinde nohut hasadı başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Tolga Tosun, belediyenin tarım arazilerinde nohut ve fasulye ekimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tosun, belediye olarak toplam mahsulden 18 ton pay alacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz ilk hasadımızla birlikte toplanan ürünlerimizi daha sonra Sosyal Yardım Çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerimize ulaştıracağız. Ülkemizdeki tarımsal üretime katkı sağlamak için gerçekleştirdiğimiz projenin sonuç vermesi beni mutlu ediyor. Tarımsal üretim süreci önemli ve uzun bir süreç. Umuyorum ki bu alandaki çalışmalarımızı daha da büyüterek devam ettireceğiz. Ben bu projede katkısı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen