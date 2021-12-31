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Bandırma'da nikâh salonu tadilata girdi

Bandırma'da nikâh salonu tadilata girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, nikah salonunun tadilata girdiği açıklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, nikah salonunun tadilata girdiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, belediyeye ait nikah salonunun tadilata alınması sebebiyle nikah işlemlerinin Santral Kültür Merkezinde yapılacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, tadilatın en kısa sürede tamamlanarak salonun yeniden faaliyete başlayacağı bildirildi. - BALIKESİR

Bandırma'da nikâh salonu tadilata girdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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