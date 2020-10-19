Bandırma'da muhtarlar günü kutlandı
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Bandırma'da muhtarlar günü kutlandı

19.10.2020 16:01 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:06
Bandırma'da muhtarlar günü kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Bandırma ilçesindeki, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Bandırma Belediyesi bir işletmede kahvaltı verdi. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda korona virüs tedbirleri altında gerçekleşen Muhtarlar Günü kutlaması, Bandırma Muhtarlar Derneği Başkan Vekili İshak Candan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Candan'ın yaptığı konuşmasıyla sona erdi. Törende Bandırma Muhtarlar Derneği Başkan Vekili İshak Candan "Muhtar, mahallesinde devleti temsil eder. Muhtarlar devletin mahalledeki şefkat elidir. Aslında muhtarlar sizin her şeyinizdir "dedi. Bandırma'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Cumhuriyet Meydanındaki törenler ile kutlandı. Törene, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Pandemi süreci nedeniyle kısa sürdü. - BALIKESİR

Bandırma'da muhtarlar günü kutlandı
Bandırma'da muhtarlar günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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