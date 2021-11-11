Bandırma'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde bin fidan toprakla buluşturuldu - Haberler
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Bandırma'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde bin fidan toprakla buluşturuldu

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel
Bandırma'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde bin fidan toprakla buluşturuldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes 11 Milyon Ağaç Projesi" kapsamında iki ayrı alana bin fidan dikildi.

BANDIRMA, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes 11 Milyon Ağaç Projesi" kapsamında iki ayrı alana bin fidan dikildi.

Orman İşletmesine ait alandaki ilk etkinlikte konuşan Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin doğaya, çevreye ve ekonomimize katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Daha sonra bu alanda 750 fıstıkçamı toprakla buluşturuldu.

Çalışmalar kapsamında Pirenlik mevkisindeki 4 dönüm alana da gönüllü denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 250 fidan dikilerek "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

Etkinliğe, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, Başsavcı Cüneyt Demirdaş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Aslan, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri
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