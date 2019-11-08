Bandırma'da Mevlid-i Nebi Haftası

08.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:30

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle kutlamalar başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Bandırma İlçe Müftüsü Hamdi Gevher, hafta boyunca sürecek kutlamalarla ilgili basın mensuplarını Etibor Misafirhanesinde verilen kahvaltıda bilgilendirdi.

Müftü Gevher, "Sevgili Peygamberimizin dünyayı teşrif yılı olan bugünü Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlayacağız. Hafta içersinde yapacağımız etkinliklerle, sevgili Peygamberimizi tanıtmaya, anlatmaya, onun gibi yaşamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu sene konu olarak Peygamberimiz ve aile temasına ağırlık vereceğiz." dedi.

Gevher ayrıca göreve başladığı Ağustos 2018 ayından bu zamana kadar geçen sürede neler olduğunu anlatarak müftülük hakkında bilgi verdi.

Bandırma'da 90 caminin bulunduğuna dikkati çeken Gevher, yetişkinlere ve 4-6 yaş grubuna yönelik kurslarda 230 öğrencinin bulunduğunu, 51 öğreticinin görev yaptığını belirterek şunları aktardı:

"Bandırma'da yapılması gereken, ikisinin ruhsatı alınmış 3 tane cami inşaatımız var. Camilerimizi kısa sürede yaparak faaliyete geçireceğiz. Bilindiği gibi camilerimizden biri, Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde bulunuyor. Oradaki o vadideki insanlara cevap verecek."

"150 bin nüfusa yeterli camimiz yok" diyen Gevher, camileri inşa ederken belirli bir mesafe içinde inşa edilmesini istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA