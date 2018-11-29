Bandırma'da Metruk Binayı Otele Dönüştürdüler

Bandırma ilçesinde yıllarca metruk halde tutulan 94 yıllık bina, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden özel bir şirket tarafından kiralanarak yeniden ayağa kaldırılıp, otele dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yap-işlet-devret modeli ile kiralanan bina, aslına uygun restorasyon çalışmalarının ardından 40 kişilik personeliyle otel olarak hizmete açıldı.



Otel müdürü Sercan Atlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihaleyi aldıklarında binanın çok kötü ve atıl durumda olduğunu söyledi.



Restorasyon çalışmalarının 2 yıl sürdüğünü belirten Atlı, şöyle konuştu:



"Özellikle binanın simgesi olan kurşun kubbede zorluklar yaşadık. Bu işi yapabilecek insanları bulmak çok zordu, bulduk. O aşama zor ve bir o kadar da keyifliydi. Duvarlarda kat kat sıva vardı biz bu sıvaları kazıdık ve eski haline getirdik. Biz ticari amaçlı düşünmedik, bu tarihi binayı Bandırma'ya kazandırmak istedik. Binanın her köşesinde emek var. Umarım misafirlerimiz de beğenir."