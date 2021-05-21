Bandırma'da Marmara'nın değerlerine dair iki kitabın tanıtımı yapıldı

Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfınca (KEV), Güney Marmara'nın tarihi, kültürel ve etnografik değerlerine ilişkin iki kitabın tanıtımı yapıldı.

Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfınca (KEV), Güney Marmara'nın tarihi, kültürel ve etnografik değerlerine ilişkin iki kitabın tanıtımı yapıldı.

Vakıf binasında düzenlenen toplantıda, vakfın da sponsor olduğu "Kapıdağ Yarmadası ve Çevresindeki Adalar" ile "Bandırma-Erdek Rumları Tarihi ve Etnografyası" kitaplarını tanıtıldı.

Vakfın Başkanı Yavuz Demiralay, kitapların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıda, kitapların hazırlanmasına katkı sağlayan Ozan Sanatevi Sahibi Rahmi Aktaş, Bandırma Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Serkan Özbek ve Akademisyen Ulaş Töre Sivrioğlu da hazır bulundu.

Demiralay, yaptığı konuşmada, "Bandırma ve yöresindeki bu kültür yayınlarının ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmetleri, Bandırma olarak başarıyoruz kitapların baskısını bile Bandırma'da yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen