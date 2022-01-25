Bandırma'da lösemi hastasına kampanyayla uygun kök hücre donörü bulundu - Haberler
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Bandırma'da lösemi hastasına kampanyayla uygun kök hücre donörü bulundu

Bandırma'da lösemi hastasına kampanyayla uygun kök hücre donörü bulundu
AA / Ahmet Pesen - Haberler | Sağlık

Lösemi teşhisiyle tedavi gören Bandırma Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Koçyiğit için kök hücre donörü bulunduBandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un girişimiyle kök hücre bağış kampanyası başlatıldı.

Lösemi teşhisiyle tedavi gören Bandırma Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Koçyiğit için kök hücre donörü bulundu

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un girişimiyle kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Bandırmalıların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada uygun donör bulundu. Bulunan uygun donör sayesinde, Hüseyin Koçyiğit için tedavi sürecine kısa sürede başlanması bekleniyor.

Belediye Başkanı Tolga Tosun, yazılı açıklamasında kan, kök hücre, organ bağışının önemine bir kez daha dikkati çekerek şunları bildirdi:

"Yardımlaşmada kusursuz içtenlik gösteren kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Meclis üyemiz Hüseyin Koçyiğit'e ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Yapılan kan ve kök hücre bağışları, organ bağışları sayesinde hayata yeniden merhaba diyen insanlar olduğunu bilmek içimizi sımsıcak insan sevgisiyle dolduruyor. Yardımlaşmanın gücüne inanan herkesi tüm kalbimle selamlıyorum." dedi.

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri

Tolga Tosun, Kök Hücre, Lösemi, Sağlık, Haber

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