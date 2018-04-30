Bandırma'da "Lisanslı Depoculuk" Toplantısı Yapıldı

Bandırma'da, Bandırma Ticaret Borsası, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Bandırma Ziraat Odası iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, lisanslı depoculuk konusunda bilgi verildi.

Borsa salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, su anda kuruluş izni verilen 106 lisanslı depo işletmesi olduğunu söyledi.

Sezgin, 106 işletmeden 40'ının faaliyette olduğunu belirterek, "Öngörülen kapasite yaklaşık 10 milyon ton. 1 milyon 800 bin kapasite faaliyette. Oluşturulan ürün senetlerinin alım satımı 9 ticaret borsası tarafından yapılıyor. Borsamız bu yetkiyi alan ikinci borsadır." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü uzmanı Erdem Karaman da ürün senetlerinin borsada alınıp satılabileceğine dikkati çekerek, "Bu sistem üreticilere, sanayicilere çok önemli avantajları da beraberinde getiriyor. Üreticiler için sağlıklı, sigortalı depo imkanı sağlıyor. Ürün senetleri vasıtasıyla krediye kolay ulaşmalarını sağlıyor. Lisanslı depoculuk sistemi için çok önemli teşvik ve destek mekanizmaları hayata geçirilmiş durumda." ifadelerini kullandı.