Bandırma'da kan bağışı kampanyasına ilgi Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerim Kınık'ın "Acil kan ihtiyacı" başlığıyla paylaşım yapması üzerine Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerim Kınık'ın "Acil kan ihtiyacı" başlığıyla paylaşım yapması üzerine Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Tolga Tosun, Kızılay tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" kampanyasına destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.

Tosun, kan bağışı kampanyalarının salgın döneminde daha da önemli hale geldiğini belirterek tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

Kampanyaya ayrıca Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Belediye Meclisi Üyesi Adem Yılmaz da destek verdi.

Kaynak: AA