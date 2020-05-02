Bandırma'da kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hurda malzemesi taşıyan kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hurda malzemesi taşıyan kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Mesut Balkan yönetimindeki 10 NE 850 plakalı kamyonetin kasasındaki hurda malzemeler, Bandırma-Çanakkale yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Bandırma Grup Amirliği İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında, araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaynak: AA