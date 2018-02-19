Bandırma'da Kadınlara Giyim Kursu Eğitimi

Bandırma'nın Çınarlı Mahallesinde, İŞKUR ve Halk Eğitimi Merkezi katkılarıyla kadınlara giyim kursu eğitimi verilecek.

Halk Eğitimi Müdürü Yüksel Ülkar, Atatürk İlkokulu'ndaki kursun açılışında yaptığı konuşmada, kursiyerlere her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Kursun 11 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirten Ülkar, eğitimler süresince kursiyerlere İŞKUR tarafından 25 lira eğitim desteği sağlanacağını kaydetti.

İŞKUR Şube Müdürü Emrullah Narin de düzenledikleri kurslarda hiçbir zaman kursiyerleri kurs sonrası da yalnız bırakmadıklarını, toplam 400 saatlik kurs bitiminde başarılı olanlara, istedikleri takdirde Bandırma Organize Sanayi Bölgesine bulunan bir iş yerinde istihdam olanağı sağlayacaklarını bildirdi.