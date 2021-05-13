Bandırma'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
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Bandırma'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Bandırma'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için gıyabi cenaze namaza kılındı ve dualar edildi.

Eğitim Bir-Sen Bandırma Temsilcisi Kanver Şener, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kudüs için her zaman Filistinlilerin yanında yer alacaklarını belirterek, İsrail'in düzenlediği saldırıları kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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