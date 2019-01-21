Bandırma'da İşkur Geçen Yıl 2 Bin 981 Kişiye İş Buldu

İŞKUR Bandırma Hizmet Merkezi Müdürlüğü, geçen yıl 2 bin 981 kişinin istihdamına aracılık etti.

İŞKUR Bandırma Hizmet Merkezi Müdürü Emrullah Narin, kurumun 2018 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, projeler ve yeni hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl iş arayan 20 bin 766 kişiden 8 bin 916 kişiye yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Narin, "Bunların 2 bin 981'ini işe yerleştirdik. 2018'de, 2 bin 48 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Toplam bütçemiz 30 milyon 132 bin 713 liraydı. Çeşitli alanlarda bin 169 proje ürettik. Bandırma'da işsizlik sorunu yok. İş beğenmeyip sürekli iş arayanlar sorunu var." dedi.

İŞKUR Bandırma Hizmet Müdürlüğü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile iş birliği yapıyor. Bu bağlamda gençlere ve iş arayanlara yönelik olarak internet aracılığıyla iş ilanları ve uygulanacak projeler yayınlanarak bilgi veriliyor. Siteye "kagem.bandirma.edu.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA