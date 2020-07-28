Bandırma'da iş yerinin önündeki eski lastikler alev aldı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski lastiklerin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski lastiklerin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Bandırma-Bursa kara yolundaki bir oto lastik tamirhanesinin açık alanında atıl durumdaki lastikler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Tamirhanenin yakınlarında akaryakıt istasyonlarının bulunması nedeniyle paniğe neden olan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA