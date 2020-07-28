Bandırma'da iş yerinin önündeki eski lastikler alev aldı
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Bandırma'da iş yerinin önündeki eski lastikler alev aldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski lastiklerin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Bandırma'da iş yerinin önündeki eski lastikler alev aldı
28.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:40

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski lastiklerin alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Bandırma-Bursa kara yolundaki bir oto lastik tamirhanesinin açık alanında atıl durumdaki lastikler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Tamirhanenin yakınlarında akaryakıt istasyonlarının bulunması nedeniyle paniğe neden olan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA

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