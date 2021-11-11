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Bandırma'da iş yerinde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bandırma'da iş yerinde yangın çıktı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde meydana gelen yangında bir iş yeri yangın çıktı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde meydana gelen yangında bir iş yeri yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir nakliye firmasında dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını döndürürken, tamamen yanan iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturmanın başladığı öğrenildi. - BALIKESİR

Bandırma'da iş yerinde yangın çıktı

Bandırma'da iş yerinde yangın çıktı

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