Bandırma'da iş yeri yangını

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kalf Acar Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasından duman çıktığını gören iş yeri çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Şehrin en hareketli Caddesinde çıkan yangın yürekleri ağıza getirirken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR