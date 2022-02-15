Bandırma'da iş yeri yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma'da iş yeri yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bandırma'da iş yeri yangını

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kalf Acar Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasından duman çıktığını gören iş yeri çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Şehrin en hareketli Caddesinde çıkan yangın yürekleri ağıza getirirken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Bandırma'da iş yeri yangını

Bandırma'da iş yeri yangını

Bandırma'da iş yeri yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Balıkesir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title