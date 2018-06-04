Bandırma'da İlk Kanola ve Buğday Mahsulleri Satıldı

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, 2018 yılı hasat sezonunda, 171 bin 100 dekar alana buğday, 13 bin dekar alana kanola, 20 bin dekar alana arpa ve 70 bin dekar alana ise ayçiçeği ekimi yapıldığını kaydetti.

Bandırma'da 2018 hasat sezonunun ilk mahsullerinden 1 buçuk ton kanola ve 1 ton buğday, borsanın elektronik satış salonunda işlem gördü.

Salonda, 50'şer kilogramlık ilk kanola ve buğday mahsulü temsili olarak satıldı. Ardından 1,5 ton kanola, kilogramı 2 lira 35 kuruştan, 1 ton buğday ise kilogramı 1 lira 11 kuruştan elektronik ortamda satıldı.

Sezgin, yaptığı açıklamada, verim ve kalitenin geçtiğimiz 3 yıldan bu yana yüksek olduğunu gözlemlediklerine vurgu yaparak, yine aynı verim ve kaliteyi beklediklerini söyledi.

Yeni hasat sezonunun hayırlı olmasını dileyen Sezgin, şunları kaydetti:

"Bugün ilk buğdayımız ve kanolamız satış salonuna geldi. Hem Bandırma'mıza, hem bölgemize, hem ülkemize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. İnşallah herkesi memnun edecek bir hasat oluşmuştur. Türkiye'de 113 tane Ticaret Borsası var. Onlardan çok azı şu faaliyeti yerine getiriyor. Yani üreticimizin alın terinin karşılığını burada bizler hak ettiği şekilde veriyoruz."