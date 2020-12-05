Bandırma'da her yer dezenfekte ediliyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde artan Covid 19 vakaları nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi uygulanan haftasonu kesintisiz sokağa çıkma yasağında Belediye ekipleri tüm kenti araçlarla dezenfekte ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde artan Covid 19 vakaları nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi uygulanan haftasonu kesintisiz sokağa çıkma yasağında Belediye ekipleri tüm kenti araçlarla dezenfekte ediyor.

Bandırma'da Belediye ekipleri oluşturdukları dezenfektasyon ağı ile kenti tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Yollar, otobüs durakları, çöp konteynerleri, çocuk parkları ve vatandaşların toplu halde bulundukları bir çok alan sokağa çıkma yasağında oluşan ortam da fırsat bilinerek dezenfekte ediliyor. Cadde ve sokaklar ise özel tertibatlı araçlarla yıkanırken, aynı zamanda ilaç püskürtülerek dezenfekte ediliyor. Otobüs durakları ve yeşil alanlar, çocuk parkları gibi yerlerde bulunan oyun ve spor aletleri de büyük bir titizlikle dezenfekte ediliyor.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını evlerinin pencerelerinden gören vatandaşlar ise pandemi döneminde Belediye çalışanlarının fedakarca yaptıkları çalışmalar için kendilerine teşekkür ettiklerini belirtiyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı