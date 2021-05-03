Bandırma'da haşere ile mücadele çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Bandırma Belediyesi'nde yaz dönemi için başlatılan larva ve haşere ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma Belediyesi'nde yaz dönemi için başlatılan larva ve haşere ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bandırma Belediyesi bir yandan toplum sağlığının korunması adına salgınla mücadele sürecini kentin dört bir yanını dezenfekte ederek sürdürürken diğer yandan haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını da ara vermeden yerine getiriyor. Daha temiz ve sağlıklı bir Bandırma oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek haşerelere ve kara sineğe karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Ekipler, doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde dere yatakları, bina altı suları, doğal havuzlar, sulama havuzları başta olmak üzere kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hatlarında, parklarda sinekle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Her hafta belirlenen periyotta çalışmalar devam ederken, insan sağlığına zararsız çevre sağlığı grubu ilaçlar kullanılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı